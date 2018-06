“Solo me he casado una vez”: actriz que interpretó a Daniela Franco en 'Padres e Hijos'

La actriz Ana Victoria Beltrán, no deja de recordar su paso por el programa ‘Padres e Hijos’, donde obtuvo un gran reconocimiento gracias a su interpretación de Daniela Franco. En una entrevista concedida para el medio ‘SuperLike’ habló sobre el recuerdo que la gente tiene de ella por su papel de Daniela:

“Acá me han dicho Dani para darme alguna indicación. No me molesta, es un personaje que me va a acompañar el resto de mi vida”.

Más adelante habló de la importancia de ‘Padres e Hijos’ diciendo que:

“No quiero sonar tan modesta, pero no hay persona que no conozca Padres e Hijos, o sea, Daniela es un icono y a mí eso me hace muy feliz. Qué rico haber llevado mensajes, cosas desafortunadas (…). La mayoría me conoce porque me casé mil veces, por la cantidad de maridos que tuve; yo solo me he casado una vez, quiero aclarar”.