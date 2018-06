El triste hecho que relaciona a Julián Elfenbein con el accidente aéreo de Juan Fernández

El pasado miércoles, el animador de "Pasapalabra" (CHV), Julián Elfenbein, participó del programa "Más Vale Tarde, las huellas de tu vida", conducido por la periodista Soledad Onetto.

Allí reveló un importante hecho que lo relaciona con el accidente aéreo de Juan Fernández, en el que falleció su amigo Felipe Camiroaga junto a otras 20 personas.

Todo habría comenzado cuando Elfenbein conoció a Felipe Cubillos durante un viaje a Juan Fernández que, según sus palabras, realizó "en el mismo casa 212, en el mismo avión, piloteado por la teniente Carola Fernández y por Mallea".

El viaje se dio en el contexto de una misión del canal, y coincidió con su cambio desde CHV a TVN en 2011. "TVN tenía que hacer dos o tres viajes a Juan Fernández, porque estaba junto a Desafío y Felipe Cubillos a cargo de la reconstrucción de la escuela", explicó.

"Yo lideré como rostro del canal el primer viaje del año en el mismo avión, misma tripulación, todo exactamente igual, saliendo un viernes para regresar un domingo, vuelo complicado, vuelo difícil", reveló.

"Yo me acuerdo de la pista de Juan Fernández y Felipe Cubillos, tuve el placer de conocerlo. Cuando regresamos él me llevó en su clásico peugeot verde, me llevó a mi casa y me regaló su libro de navegación, conversamos mucho y me hice muy amigo de él", dijo.

Pero más tarde, al mirar una fotografía de la comitiva de la Fach, el animador se mostró muy afectado, y comentó que: "meses después viaja Felipe encabezando Muy Buenos Días en esta misión y pasa lo que pasa".

Finalmente, señaló que el accidente dejó una gran marca en su vida. "Significó también para mí un cambio en mi vida desde lo personal, lo humano y hasta lo profesional".

"Nadie estaba preparado para esto y yo venía llegando al canal a hacer otras cosas (…)", señaló.

