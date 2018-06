El embarazo de Hanna Baker podría ser el tema central de la tercera temporada de "13 Reasons Why"

La segunda temporada de "13 Reasons Why" se ha visto opacada por diferentes polémicas y sin duda su impacto ha sido menor si la comparamos con la primera temporada, pero todo parece apuntar a que la tercera temporada tendrá un evento central que podría cambiar el curso de la historia y es que Hannah podría haber quedado embarazada a causa de la violación que fue víctima en manos de Bryce. Todo esto según diferentes teorías que han surgido en blogs y redes sociales de fanáticos de la serie.

I’m still not over the ‘11 Reasons Why not’ list on 13 Reasons Why. The most beautiful and heartbreaking part of season 2 😭#13ReasonsWhy pic.twitter.com/rKnA2WvbhV

— copycat ∞ (@Jordananan) May 31, 2018