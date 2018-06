Actor de "Perdona Nuestros Pecados" revela consumo de cocaína: "lo pasé bien, pero me volví un ser muy latero"

El último capítulo de "No culpes a la noche, con Kathy" (TVN), sorprendió con sus invitados, entre los que destacó la presencia de uno de los galanes de la teleserie nocturna de Mega "Perdona Nuestros Pecados".

Se trata del actor Gabriel Cañas, quien interpreta a Horacio Möller, quien en conversación con Kathy Salosny, reveló un desconocido pasaje de su vida.

En conversación con la animadora, el actor se abrió respecto a su personaje y habló sobre los rasgos que pudo aportar a su carácter. "Me empecé a fijar en ese personaje de la mitología griega y fue súper entretenido, porque descubrí que Horacio Mölller podía ser adicto al sexo, que podría ser sátiro maníaco… Eso fue algo que le agregué yo, y lo conversé con el Pablo (Illanes)", dijo.

Fue en ese contexto, que Salosny se refirió directamente a las drogas, y le preguntó si había consumido cocaína alguna vez, obteniendo una sincera respuesta por parte de Cañas. "Sí, he consumido, con los dedos de esta mano, no más que eso", reveló.

"La primera vez que lo hice fue tres semanas antes de Mercury, que Mercury era un adicto a la cocaína así tremendo, y yo decía 'algo me estoy saltando, una pieza no estoy teniendo', y me agarré con un amigo por el mismo tema del jale", explicó.

"De repente me dice acompáñame tú y fuimos", señaló.

Aprovechando el momento, la animadora le preguntó por su experiencia con esta droga, a lo que Gabriel respondió que "lo pasé bien, pero me volví un ser muy latero, nunca dejé de hablar, quería bailar y no podía".

