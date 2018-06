¡Se supo todo! Yamna Lobos revela el real motivo de su enemistad con Maura Rivera

Con la reaparición de "Rojo" en las pantallas de TVN, han salido a la luz varios rostros de la primera generación y junto con ellos, una serie de historias que hasta el momento habían permanecido secretas.

Una de ellas, es la que se esconde detrás de la separación de Yamna Lobos y Maura Rivera, cuya amistad fue una de las más memorables del programa de talentos.

Rumores sobre eso hubo por montones, pero luego de años de incertidumbre al respecto, una de las involucradas decidió poner fin a las habladurías y contó toda la verdad en el programa "Síganme los buenos".

Se trata de Yamna Lobos, quien en conversación con Julio César Rodríguez explicó el real motivo de su quiebre con Rivera, el que según se presumía, había sido causado por un hombre.

"Eso se dijo, no salió de nosotras. Salió en un diario incluso. Sí pasó, pero tampoco fue tan grave. En el momento sí, pero ahora ya no", admitió.

"Las dos pololeábamos y por cosas de la vida, el mismo día estábamos de cumple mes. Entonces nos juntábamos varias veces los cuatro", explicó.

"Pero cuando yo terminé con mi pololo, ella después tuvo algo con él", confesó la bailarina.

Sin embargo, detalló que "ella no se metió en la relación ni nada, sino que después pasó el tiempo y empezaron a salir y yo me enteré". "Yo los vi y eso fue lo trágico del cuento", agregó.

En ese momento, dijo, "me dolió, me sentí, pero no éramos amigas así que a ella al parecer no le importó".

Pero añadió que "por las cosas que vivimos juntas me dolió. Yo no lo hubiera hecho. Quizás fue un poco de inmadurez, quizás ahora no lo haría ni ella ni yo", finalizó.

