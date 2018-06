El fuerte encuentro entre Daniel Valenzuela y Francisca García Huidobro en "Llegó tu hora"

Este miércoles se transmitió un nuevo capítulo del programa "Llegó tu hora" (TVN), espacio conducido por Gonzalo Ramírez, y que contó con la participación de la animadora Francisca García-Huidobro, quien respondió a una serie de preguntas realizadas por el panel.

En la ocasión, la conductora reveló episodios hasta ahora desconocidos sobre su vida, y habló sobre su carrera en la televisión y farándula, en donde profundizó sobre el acoso y el "bullying televisivo", momento que fue aprovechado por uno de los invitados para encararla duramente.

Se trata de Daniel Valenzuela, quien protagonizó un tenso momento al cuestionar la actitud que tomó tanto ella como su programa "Primer Plano" (CHV), frente a su mediática separación con Paloma Aliaga.

"¿Cómo se controla esa linea editorial, cómo se humaniza, o no tiene nada de humanidad finalmente cuando tras una cuña o tras sacar una declaración hay persecuciones, incluso en mi caso me tocaron con policías, cuando se instalan en las casas, cuando se instalan en los lugares de trabajo, cuando abordan a otros integrantes de tu familia, y cuando llegan también incluso, que es lo que más me revienta, llegan hasta los colegios de tus hijas, instalados con cámaras, horas de horas?", sostuvo fuertemente Valenzuela.

"¿Cómo se regula eso? ¿pesa en la conciencia? ¿hay alguien que humaniza un poco la farándula o le damos?", insistió el animador.

Pero García-Huidobro replicó con una contra pregunta. "¿'Primer Plano' estaba fuera del colegio de tus hijas?", dijo. A lo que el locutor radial respondió que "No recuerdo qué programa, estoy hablando de ejemplos de farándula".

Te puede interesar:

Rápidamente la animadora explicó que "yo puedo dar fe de que nosotros no fuimos, y digo nosotros porque yo le pongo la cara a un equipo de 30 personas que hacen su trabajo con reporteo periodístico y con chequeo de fuente".

"Daniel, tú has sido víctima de la farándula los últimos cuatro, cinco años porque tu historia de verdad es una telenovela", añadió.

Al molestarse con la explicación de Francisca, Daniel inquirió: "¿Pero eso justifica todo?". Recibiendo la respuesta de la animadora: "No tengo idea, dime tú si justifica que tu hayas ido a un montón de programas a hablar de aquello", dijo.

"Por eso yo te pregunto, 'fuimos nosotros al colegio de tus hijas? Porque si fuimos nosotros me paro aquí mismo y te pido disculpas, pero te aseguro que ni fuimos nosotros", ofreció.

Al finalizar el episodio, Daniel tomó su teléfono y tras pedir la palabra, se dirigió a la animadora. "Me sentí interpelado Fran y sólo para refrescarte la memoria, me llegó la imagen 'Primer Plano fuera del colegio, 16 de mayo del 2014', Paloma (Aliaga) embarazada y 'Primer Plano' fuera del colegio", señaló.

"Entonces lo que te dije ya, si fuimos nosotros, a nombre de 'Primer Plano' te ofrezco disculpas", respondió García-Huidobro, dando fin al tenso momento.

Te recomendamos: