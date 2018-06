Antonella Ríos se desahoga: "No me cago a nadie, no paso a llevar a nadie"

Tengo 43 años soy chilena y trabajo duro para mantener a mis hijos, además llevo el peso de la casa ,no me cago a nadie, no pasó a llevar a nadie. Soy mujer, mamá y polola y estoy segura que todas somos más que madres o más que una mujer que quiere ser feliz , somos muchas cosas y ningún rol es excluyente… Estoy en un momento bueno de mi vida y lo paso bien , pero no quiere decir que no pueda hacer todo #malabareando y llegando al final del día sabiendo que todo está en orden. Agradezco a la gente linda que me tira amor y yo se los devuelvo ❤️ A los peladores(as) les recomiendo no molestar y perder su tiempo en otro lado (ojalá construyendo y no destruyéndo) Los quiero ❤️ #love #respeto #paz

