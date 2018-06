Mabel Cartagena confesó qué fue lo que pasó con Daniella Donado

Mabel Cartagena quien se retiró de la pantalla pequeña como presentadora de entretenimiento, para hacer parte del mundo de los vlogs en Youtube, siempre da de qué hablar por su buen sentido del humor y actitud positiva ante las cosas.

En uno de sus videos decidió contestar aquellas preguntas que había evadido durante un largo tiempo. Allí dijo porque decidió dejar la televisión, cómo fueron algunas de sus relaciones amorosas y la polémica que hubo alguna vez con Laura Acuña en el programa de 'Muy buenos días'.

Sin embargo, lo que se llevó la atención y se detuvo a comentar muy detalladamente fue lo que pasó con su amistad con Daniella Donado.

"En este momento Dani y yo no estamos de pelea, pero sí es verdad que la amistad cambió. Estamos muy distanciadas y con esto me refiero a que nos hablamos cada seis meses, suena muy triste pero es así" , dijo al principio.

La presentadora añadió que su amistad comenzó desde niñas y han tenido alguno altibajos en la relación, como todas las amistades. Abrió su corazón de tal manera que recordó una de la peleas más largas que ha tenido con ella, que fue tan fuerte que duraron dos años distanciadas.

Desde ese momento volvieron a retomar su amistad, estuvieron embarazadas al tiempo, han estado en las buenas y sobretodo en las malas. Las dos tuvieron que vivir en Bogotá, al tiempo, lo que las fortaleció, pero…

"Ella se fue para Barranquilla sin saber cómo iba a ser su vida allá y lo encontró todo, todo eso que esa niña le había pedido años atrás a Dios se le cumplió. Encontró su equilibrio y ya no me necesitaba. La verdad es que me pasó algo parecido a mí, me aferre mucho a mi familia, a mi vida en Cali", confesó con emoción.