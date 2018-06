Esposa del futbolista Santiago Arias respondió sobre el rumor de su posible embarazo

Debido a una fotografía de la celebración del baby shower de la presentadora Carolina Soto muchas personas empezaron a especular un segundo embarazo de Karin Jiménez, esposa del futbolista, Santiago Arias.

En la imagen se ve como la modelo pone sus manos sobre el vientre, dando la impresión de que esta nuevamente en estado de gestación.

A post shared by Carolina Soto (@caritosotooficial) on Jun 2, 2018 at 7:20pm PDT

Los seguidores no tardaron en preguntar si estaba embarazada por medio de comentarios en la publicación. Sin embargo, no obtuvieron respuesta hasta que ella en una publicación en su cuenta de Instagram aclaró la situación.

"No pensaba poner nada de texto en esta foto, pero como para mi ustedes son tan importantes, que quiero aclarar dudas. Estas fotos son recientes, luego de tener a Thiago para ser exacta, hace más o menos 10 o 15 días las hice. No estoy embarazada, se malinterpretó una foto, así que tranquilos, Thiago no tiene hermanito abordo jaja, no por ahora, espero aclarar sus dudas. Los quiero", escribió la modelo en una fotografía que muestra sus curvas en un bikini de colores azul y rojo.