El criticado debut de Millaray Viera en Mucho Gusto

A mediados de mayo, Millaray Viera no renovó contrato con TVN, dejando el matinal Muy Buenos Días e integrándose a la competencia, Mucho Gusto.

Ayer lunes Millaray hizo su debut en el programa, admitiendo que se encontraba muy nerviosa pero que estaba feliz de entrar al espacio, donde había sido gratamente bienvenida por compañeros y productores.

Finalmente, el público fue el principal crítico de la panelista, quienes observaron que se fue soltando a medida que pasaba el programa, pero muchos no estuvieron conformes con su participación.

Porque mejor no pusieron a la barbara Rebolledo

Se va una fome y llega una más fome !! No 👎

Me parece muy bien que se integre Millaray a mucho gusto, es una niña joven, bonita e inteligente. Podría demás conducir el programa #MuchoGusto

Me gusta la idea se ve que tiene mucho que aportar, pero lo poco que he visto, es que lucho no deja que se explaye, se quieren que se sienta parte de la familia, hay que dejar que se exprese. 🙂 Éxito

— katherine salinas (@kitita_1213) June 4, 2018