Catherine Mazoyer contó fuerte episodio de abuso en 'La Divina Comida'

El sábado se emitió un nuevo episodio del programa 'La Divina Comida', el que contó con la participación de Daniel Stingo, 'Chavito', la actriz Catherine Mazoyer y la periodista Mirna Schindler.

El capítulo tuvo un montón de anécdotas; sin embargo, una de ellas marcó un momento bastante fuerte en la conversación de los comensales, y fue el momento en que Catherine Mazoyer revivió uno de los episodios más crudos de su adolescencia, en el que fue víctima de abuso por parte de un ex.

"A los 13 pololeé con un hombre de 21. Él en el fondo me obligó, o me engañó, para tener relaciones con él. Él fue mi primera pareja sexual. Recién a los 21 asumí que eso fue un abuso y que eso era un delito", relató.

"De hecho, esto yo no lo he contado jamás. Mi mamá no lo sabe. Ella piensa que perdí mi virginidad a los 15 años con mi pololo que fue mi gran amor de la adolescencia, y no tiene idea de esto. Yo no quería que enterara porque no quería que se sintiera culpable, porque ya no hay nada que hacer", agregó Mazoyer.

La actriz finalizó su relato diciendo que en parte, se culpa a sí misma por lo ocurrido: "Yo caigo con los narcisos. Me suelo involucrar con hombres que me ponen la pata encima. Yo he sido maltratada física, psicológica y sexualmente… y no me dí cuenta".

