Las vacaciones de Carolina Cruz sin su pareja Lincoln Palomeque

• • Aquí vamos…que dicha, ahora si lo que pasa en Las Vegas…jajajajajaja #PetitComite #ElDoradoLounge @andreasernafotos @yanethwaldman @jessdelapena @cardozo_80 ✈️✈️🚨🚨

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on May 31, 2018 at 9:12pm PDT