¿De dónde es Majida Issa? El dato de su vida que no muchos conocen

En su más reciente edición, la revista Vea compartió datos de algunos famosos. Una de ellas era Majida Issa, recordada como 'La diabla' de Sin tetas sí hay paraíso.

Majida tiene muchos seguidores en el país, pero no muchos saben dónde nació. Lo cierto, es que 'la diabla' nació en San Andrés, y allí pasó su infancia.

"Eso me hizo otra persona. Cada vez que miro atrás, veo que mis hermanas y yo tuvimos una infancia maravillosa, llena de lindos recuerdos, no solo por el lugar, sino por la relación tan cercana con mis papás. Fuimos niñas felices. Todo era mágico. Yo tengo todo de allá, no se me nota por fuera, pero soy negra por dentro", le dijo Issa a la revista.