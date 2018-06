Las soñadas vacaciones de Eugenia Lemos

Junto a @miyas_travels en #Atenas conociendo el #TemploDeZeus … Últimos días en Grecia 🇬🇷 Luego viajamos a un país con una de las 7 maravillas del mundo moderno 🤔🧐 #Viajamos junto a @miyas_travels #Viajando junto a @miyas_travels #Atenas #Athens #Grecia #Greek #Travel #Trip #TemploDeZeusOlimpico #yoviajoconmiyas

A post shared by Euge Lemos (@eugenialemosok) on May 10, 2018 at 3:53am PDT