Sara Uribe anunció cuál será su próximo trabajo

La modelo y presentadora paisa Sara Uribe sigue en boca de todos, esta vez porque anunció que volverá a Colombia. Pero no se preocupen, no tiene nada que ver con una ruptura amorosa con el jugador Fredy Guarín.

Está relacionado con trabajo, pues será una de las figuras de Expo Belleza Colombia.

“A finales del próximo mes los estaré acompañando en @expobellezacolombia en Medellín”, aseguró en un video.

Además agregó:

"Volver a mi tierra, con esta feria tan espectacular que me tiene emocionada de estar con @lacasamagicadesarau, llevándoles a los paisas el trabajo que hacemos con tanto amor".

Actualmente, Sara se encuentra en China donde decidió comenzar una nueva vida al lado del jugador Fredy Guarín.

Justamente, y para aclarar los rumores de la relación, Guarín habló sobre su relación por primera vez. Lo hizo en entrevista para la revista TVyNovelas cuando surgieron rumores donde afirmaban que ella estaba detrás de el dinero de él.

“Eso sí, lo tengo claro, muy claro: a uno en el estado en que ya está no lo buscan por lo lindo, ni por otras cosas. No. Ya sabemos por qué lo buscan a uno. Es duro, pero es cierto. Ella, en cambio, no me pide nada, le da pereza pedirme un peso, y es la que me invita a comer”.

🐫🐪👫😂 @fguarin13 A post shared by Sara Uribe. (@sara_uribe) on May 27, 2018 at 3:15am PDT

Se espera que Sara regrese a China cuando termine el compromiso laboral con la feria.

TE COMPARTIMOS EN VIDEO: