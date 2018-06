Convierten canciones de Aleks Syntek en reggaeton para darle una lección

Luego de haber causado controversia en redes sociales por sus comentarios en contra del reggaetón, los usuarios de Internet se han empeñado a darle una lección a Alex Syntek

Desde un tiempo, el intérprete de 'Por Volverte' se ha declarado en contra del género urbano pues considera que es música para delincuentes e incluso se atrevió a decir que proviene de los simios. Sin embargo, su intención ha sido expresar que no está de acuerdo con que dicho material sea expuesto a todas horas y a todo público pues su letras son indecentes .

Esto ocurrió porque hace días, Syntek subió un video a su Instagram, criticando que en el aeropuerto de CDMX a las diez de la mañana estaba sonando "Bonita" de J Balvin con Jowell y Randy. Un rolón que no ha parado de ser citado en Twitter. Según Syntek, que la rola dijera "se pone caliente" era un "peligro para sus hijos", ya que estaban siendo expuestos a "pornografía".

La opinión está dividida pues por un lado, están aquellos que lo defienden y que comparten su opinión sobre la falta de calidad de la música de reggaetón. Pero por otro, están los usuarios que no perdonan sus comentarios y que han cuestionado el juicio del cantautor al aseguran que sus argumentos no son válidos porque su música tampoco es buena.

Ahora, para darle una cucharada de su propia medicina, un joven ha pubicado a través de Soundcluod un remix que él mismo hizo con temas del cantante y las transformó al ritmo del género urbano.

“Tú necesitas reggaetón, sexo y lágrimas”, fue el nombre con el que tituló la canción, basándose en los éxitos 'Tú Necesitas', 'Sexo, pudor y lágrimas", entre otros títulos. Lo curioso es que en una parte de la canción se editó la letra y dice lo siguiente:

“Y luego sonrío, me acuerdo y me aferro a morir. Y a veces quisiera perrear por tu amor tan solo por un momento. Y es que todavía no encuentro, lo que en mi sería normal…”.