Actriz de 'Luis Miguel' pide que no crean todo lo que pasa en la serie

Hasta ahora, Vanessa Bauche ha logrado encantar al público con su interpretación de Rosy Esquivel y no es para menos, si ella vivió de cerca la frivolidad de Luis Rey y el asenso de Mickey a la fama. Desde un principio, la actriz pidió a la sociedad no condenar las “crisis” que los artistas pudieran atravesar en sus vidas, especialmente alguien como Luis Miguel, quien se vio sometido a la presión de la industria desde muy niño.

"Sobrevivir a este medio que es súper hostil, duro y que, en el caso de Micky o figuras como él, implica una gran soledad", dijo.

Ahora, en una reciente entrevista para Ventaneando, la actriz reiteró el tema de la comprensión hacia el intérprete pues sabe que ha habido mucha molestia en torno a varios puntos de la serie, como ocurrió con Stephanie Salas o ciertas situaciones "irreales"que han hecho reaccionar a otros personajes de la vida real.

"La serie esta basado en un libro de los 90. Diego Boneta no está imitando, está interpretando. Todos sabemos que Stephanie Salas no es así y que Luis Miguel no pidió que saliera así. Quizá fue muy abrupto para ella y ya pero los que se asustan son quienes no conocen la historia", dijo.

También habló de lo importante que es saber que se trata de una ficción y que "todo está super resumido" para poder ser contado pero sobretodo pidió que el público no se enfocara en "quién se acostó con quién" pues hay temas mucho más fuertes detrás de la forma de ser del intérprete.

"Lo que menos importa son sus relaciones porque aquí hay algo más profundo. Eso es frivolizar el ejercicio extrahumano que está haciendo este hombre para contar la historia de sus carencias. La cúpula de la política que lo protegió, la corrupción en Acapulco en los 80s… "

La actriz conoció a Luis Miguel cuando eran niños, pues su papá mantenía una relación cercana con Luisito Rey. Eso le permitió empatizar con el cantante pues sabía de su sufrimiento y el abuso por parte de su propio padre. Aseguró que su padre estaba muy asustado por el maltrato de Luis Rey y lo calificó como "un hombre perverso fuera de la realidad".

Rosy Esquivel fue jefa de prensa de Luis Miguel y una especie de figura maternal que veía por el bienestar de 'El Sol' cuando estaba despuntando su carrera y en sus primeros años de juventud .

Por más de una década pasó mucho más tiempo con él de lo que con su propia madre, Marcela Basteri, siendo la parte más humana de su carrera, entre el maltrato de su padre y las exigencias del medio. En la serie podemos verla como una persona que entendía la presión que sentía Luis Miguel al tener que lidiar con los medios y con las fanáticas enloquecidas, por lo que asume la labor es protegerlo y evitarle malos ratos.

