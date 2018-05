'Trolean' a Ariadna Gutiérrez por mensaje en Twitter

A la ex reina le sucedió algo similar a lo de Paulina Vega. Y es que Ariadna Gutiérrez también fue motivo de burlas en esta red social por un mensaje relacionado con las pasadas votaciones.

"No creo que Colombia sea capaz de un fraude electoral. # ColombiaElige2018 ", fue el trino de la ex reina.

Después de esa publicación, un usuario de la red social decidió responderle con el siguiente mensaje:

"Le roban la corona de frente y todavía no cree en fraudes".

Desde ese momento los comentarios graciosos no se hicieron esperar, haciendo más similitudes entre Ariadna y las votaciones, y también con lo sucedido a Paulina.

"Estamos en época de derroche de inteligencia de las reinas colombianas", "No sea ingenua cariño o si no venga a Cartagena que esto sí es un fraude" y "Mija si a ti te quitaron la corona, ¿por qué no habría fraude electoral en Colombia?", fueron otros de los comentarios que recibió.