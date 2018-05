Lucho Jara se hizo pasar por uno de los 33 mineros para entrar a un VIP

La mañana del miércoles en el programa 'Mucho Gusto' los panelistas fueron testigos de una particular confesión de Lucho Jara, quien se hizo pasar por uno de los 33 mineros para entrar a un lugar VIP.

El hecho sucedió en Las Vegas hace unos seis meses, y el animador iba a acompañado de otras dos personas.

"En noviembre partimos a Las Vegas con Carlos Gaete, que fue director de este programa, y Mauro Pérez. Quedamos de subirnos a la limosina, vestirnos de gala y pasar a uno de los espectáculos, no sé, Cirque du Soleil con Elvis Presley. Me dicen ‘tratemos de entrar al sector VIP’. ‘Ya poh’. Entonces, coloco cara de hombre de mundo", relató en el programa.

Además, Lucho Jara agregó: "Alrededor mío había unos franceses muy circunspectos. Entonces yo me empecé a desesperar y dije ‘no voy a poder entrar’. Entonces, de repente, yo me pongo a conversar con los franceses. 'Do you speak english? (¿Habla inglés)', ‘yes (sí)’. ‘¿You know who I am? (¿Usted sabe quien soy?)’, ‘no, I do not know (No lo sé)’".

Después de eso, el animador habría puesto 'cara de minero', por lo que la voz corrió rápidamente y la mitad del lugar quiso tomarse fotos con él, debido a que pensaron que era uno de los 33 mineros sobrevivientes de la mina San José.

