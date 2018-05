Las críticas de Mario Sepúlveda a Lucho Jara tras hacerse pasar por uno de "Los 33"

Esta semana, el animador Luis Jara reveló en el matinal "Mucho Gusto" que se hizo pasar por uno de los 33 mineros rescatados de la Mina San José en 2010, para poder entrar al sector VIP de una fiesta en Las Vegas.

De acuerdo con su relato, al notar que uno de los guardias no lo quería dejar entrar, decidió entablar una conversación con dos turistas que se encontraban en la fila. "Do you speak english? You know who I am? I am one of the miners. I come from Chile", les dijo a los sujetos.

Fue así como se hizo pasar por Edison Peña, logrando ingresar al recinto e incluso ser fotografiado por los presentes, quienes estaban sorprendidos por su presencia.

Una anécdota que no le gustó nada a Mario Sepúlveda, uno de los mineros rescatados, quien expresó su molestia a SoyCopiapo. "Feo lo que hizo, no corresponde", señaló.

Nueva Mujer Lucho Jara se hizo pasar por uno de los 33 mineros para entrar a un VIP Él mismo se echó al agua.

"Duele mucho, porque al final los únicos afectados somos nosotros, que estuvimos 70 días ahí abajo, peleando, discutiendo, arreglando diferencias y tratando de sobrevivir… haciendo una pega extraordinaria. Cuántos se han limpiado la boca con nosotros", dijo.

Insistiendo en el hecho, explicó que "es como que yo mañana vaya a Mega a hacerme pasar por Lucho Jara".

"Que alguien se haga pasar por mi persona o por cualquiera, no corresponde, si cada uno tiene su vida", remarcó Sepúlveda.

Te recomendamos: