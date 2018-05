Adriana Barrientos llama "ordinaria" a Pamela Díaz tras polémica en CHV

Los dichos de Pamela Díaz sobre su ex compañera de matinal, Carola de Moras, siguen dando de qué hablar, y no son pocos los rostros de la farándula que se han manifestado al respecto.

La última en hacerlo, y quizás la más polémica, es la modelo Adriana Barrientos, quien señaló que "La fiera" fue una traicionera con la ex animadora del Festival de Viña, y que este conflicto se arrastra desde hace años.

En entrevista con "Intrusos" de La Red, "La leona" dijo que "la Carola de Moras siempre fue demasiado distinguida frente a todas nosotras".

"Yo me acuerdo que cuando empezó con esta carrera todo el mundo le tiró mala onda, me incluyo, no me voy a hacer la santa ahora y la Pamela también le tiró toda la mala onda del mundo con ventilador, cosas súper heavy dijo de ella", reveló.

La modelo se mostró molesta ante la situación, y explicó que Díaz tuvo una mala actitud con su ex compañera de set. "¿Qué hizo la Carola?, la perdonó. ¿Y qué hizo además la Carola?, fue solidaria con ella. ¿Y qué hace la ordinaria de la Pamela?, agarra y muerde la mano que le da de comer", dijo Barrientos.

Según su testimonio, Díaz consiguió su lugar en el matinal conducido por Carolina de Moras y Rafael Araneda luego de participar en un segmento del programa, en el que promocionaba prendas de su tienda "Fieras".

Al respecto, dijo que "la Pamela se ganó el espacio, el cariño y corazón de la Carola, ¿y después que hizo?, la traicionó".

