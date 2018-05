Sebastián Yatra y Andrea Valdiri protagonizan sensual baile en programa de televisión

Gracias a Dios a ustedes que me siguen mis locuras y trato de brindarles alegría en los bailes. Gracias a mi equipo de trabajo @alejopalacio911 @luzherrera @abrahamkaran por creer en mi. ❤️ @donfranciscoteinvita @donfranciscotv me encanto su invitación al programa lo ameeee 😊🤭❤️quiero representar muy bien a mi Colombia 🇨🇴🙏 #barranquillera 😊. Y @sebastianyatra divino todo 💋❤️🎼

A post shared by ANDREA VALDIRI (@andreavaldirisos) on May 28, 2018 at 5:07pm PDT