La historia detrás de las lágrimas de Martina 'La Peligrosa'

Martina 'La Peligrosa' en una de las cantantes más polifacéticas del país, su belleza y talento ha logrado captar la atención de sus más de un millón de seguidores en Instagram, donde no duda en compartir sus radicales cambios de 'look'.

La última forma en la que sorprendió a sus seguidores fue con unas largas trenzas africanas, las cuales han sido un dolor de cabeza para la cantante, pues ha recibido una oleada de críticas y comentarios negativos que la llevaron a hablar de esta situación en medio de lágrimas.

Todo se dio por un video que la cordobesa publicó en su cuenta de Instagram donde se ve feliz y bailando con sus trenzas, sin embargo, los seguidores se sorprendieron al notar que Martina había borrado el video y había publicado una serie de fotos y videos explicando el porque.

"Miren después de sufrir bastante con los comentarios que la gente deja por ahí (…) aquí estoy para dar a entender qué fue lo que pasó. Yo subí un video bailando, con mis trenzas africanas, y la gente comenzó a opinar porque como soy una figura pública me tengo que aguantar todo lo que me digan. Quite el video, pero no porque sintiera que me estuvieran haciendo bullying sino para restarle atención a eso y ustedes se enteraran que una niña de 11 años se suicido porque ¡El bullying mata!".