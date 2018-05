La enfermedad por la que Karol G está subiendo de peso

Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, es una de las principales exponentes femeninas del reguetón. A pesar de que casi simpre da de qué hablar por su música en estos días ha sido blanco de críticas por su físico, pues ha aumentado de peso significativamente.

La reguetonera ha hecho caso omiso a los malos comentarios a través de sus redes sociales, sin embargo, decidió contar que su aumento de peso tiene que ver con su estado de salud, lo cual ha afectado mucho a su organismo.

"A inicios de enero empecé a subir mucho de peso, y todo el mundo me preguntaba sobre qué me pasaba. Hice dieta y seguía subiendo de peso hasta que me di cuenta que tenía un problema de salud, tenía la insulina bastante elevada además de una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, yo la tenía como si mi cuerpo hubiese pasado por eso", dijo Karol a Walutv.

Además, agregó que este tipo de enfermedades solo se pueden detectar con exámenes de sangre de lo contrario pasa por desapercibido en cuerpo y sigue haciendo daño.

Aunque afirmó estar bien de salud, compartió un video en sus redes para todas aquellas personas que se dejan llevar por los estereotipos y esas mujeres que están pasando por el mismo caso.

La intérprete de 'Pineapple' también aseguró que el video de esta canción lo hizo con el fin de que salieran varias chicas con diferentes tipos de cuerpo, como un mensaje a olvidarse del físico y mirar cosas más importantes.

"Uno no sabe lo de nadie, cuando estaba pasando por eso tuve comentarios muy fuertes en redes sociales, yo sí me subí de mi peso normal, pero no sentía que me estaba explotando (…) Eso me afectaba en primer lugar porque me decía: Si me quiero volver una gordita ¿qué? . Y en segundo lugar, porque me dio muy duro luchar con este problema de salud", confesó durante la entrevista.