Fredy Guarín habla por primera vez de su relación con Sara Uribe

Lo hizo en entrevista con la revista TVyNovelas, que hace poco dio a conocer su nueva edición.

A la publicación le contó que, a diferencia de lo que muchos piensan, Sara no está con él por dinero.

“Eso sí, lo tengo claro, muy claro: a uno en el estado en que ya está no lo buscan por lo lindo, ni por otras cosas. No. Ya sabemos por qué lo buscan a uno. Es duro, pero es cierto. Ella, en cambio, no me pide nada, le da pereza pedirme un peso, y es la que me invita a comer”.