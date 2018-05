Netflix viene cargado de estrenos en junio ¡Conócelos aquí!

¡Mes nuevo, estrenos nuevos! Es la premisa que aplica el gigante del entretenimiento en línea. Netflix ya tiene preparado y anunciado un cartel de inquietantes y esperados títulos que muchos desean ver.

Entre los estrenos, Netflix mantiene su listón muy alto con títulos para los formatos de series, películas, documentales y especiales y también para los pequeños de la casa con Netflix Kids.

Series

Las series son las más esperadas por los fanáticos de Netflix. Y este mes de junio tienen estrenos para todos los gustos.

José José, El Príncipe de la Canción (Temporada 1)

Disponible desde el 01/06/2018

13 de Noviembre: Terror en París

Disponible desde el 01/06/2018

Tú, Yo y Ella (Temporada 3)

Disponible desde el 01/06/2018

Enemigo Íntimo (Temporada 1)

Disponible desde el 06/06/2018

Marcella (Temporada 2)

Disponible desde el 08/06/2018

Final de Sense 8

Disponible desde el 08/06/2018

MARLON

Disponible desde el 14/06/2018

La Reina del Sur (Temporada 2)

Disponible desde el 15/06/2018

Club de Cuervos Presenta: La Balada de Hugo Sánchez

Disponible desde el 17/06/2018

Marvel – Luke Cage (Temporada 2)

Disponible desde el 22/06/2018

GLOW (Temporada 2)

Disponible desde el 29/06/2018

La Intención es lo que Cuenta (Temporada 2)

Disponible desde el 29/06/2018

Películas

Comedia, suspenso, aventura muchos más traen los estrenos de Netflix en el séptimo arte.

Marvel – Vengadores: La Era de Ultrón

Estreno el 01/06/2018

Alex Strangelove

Estreno el 08/06/2018

Guerra de Papás

Estreno el 09/06/2018

Beirut

Estreno el 15/06/2018

Set It Up: El Plan Imperfecto

Estreno15/06/2018

La Enfermedad del Domingo

Estreno el 15/06/2018

Anomalisa

Estreno el16/06/2018

La Jefa

Estreno el 23/06/2018

Tau

Estreno el 29/06/2018

Tuya, Mía… Te La Apuesto

Estreno el 29/06/2018

Zoolander 2

Estreno el 30/06/2018

Documentales y especiales

Hay para todos los gustos, pero sin duda el más polémico será el protagonizado por Morgan Freeman, que recientemente ha sido sometido al escarnio público por acusaciones de presunto acoso sexual.

The Story of God With Morgan Freeman (Temporada 2)

Disponible desde el 01/06/2018

Expedientes Criminales (Temporada 1)

Disponible desde el 01/06/2018

I Am Bolt

Disponible desde el 07/06/2018

Franco Escamilla: Por la Anécdota

Disponible desde el 08/06/2018

W. Kamau Bell: Private School Negro

Disponible desde el 26/06/2018

Recovery Boys: Rehabilitación Y Fraternidad

Disponible desde el 29/06/2018

Kids

Los más pequeños de la casa también cuentan con sus estrenos para este mes de junio, en el que muchos estarán de vacaciones

Los Detectives de la Casa del Árbol

Disponible desde el 08/06/2018

El Vacío

Disponible desde el 08/06/2018

Atrapada En El Medio (Temporada 2)

Disponible desde el 08/06/2018

Vera: Amigos Mágicos

Disponible desde el 15/06/2018

Voltron: El Defensor Legendario (Temporada 6)

Disponible desde el 15/06/2018

Las Aventuras de la Calle Harvey

Disponible desde el 29/06/2018