Jocelyn Medina desata polémica con dichos sobre piropos: "Es un cumplido"

Durante los últimos días, hemos visto un gran alzamiento protagonizado por el movimiento feminista, que ha logrado movilizar a miles de mujeres que luchan por la equidad de género en distintas aristas.

Una de las demandas, es la tipificación del acoso sexual en espacios públicos, que ha causado una gran polémica ya que busca acabar -entre otras cosas- con los llamados 'piropos'.

El tema ha generado un enorme debate en redes sociales, e incluso varios rostros de la farándula se han manifestado al respecto. La última de ellas es la modelo Jocelyn Medina, quien desató una polémica en su cuenta de Instagram, al señalar que "un 'piropo' es un cumplido".

"(Es) una palabra linda que te saca una sonrisa… un 'acoso' es algo grosero, insistente, palabras que solo te causan repudio…. así lo veo yo", escribió en la publicación.

Posteriormente explicó que "no me molesta que me tiren un piropo, mientras sea con respeto…", pero se mostró en contra del acoso callejero.

"Siento que meter todo en un mismo saco es el problema (…) que lata perder la picardía del chileno por miedo a que lo denuncien por acoso!!!", enfatizó.

