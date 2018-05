Paola Turbay confesó que una vez cometió un robo por antojada

Paola Turbay es una de las mujeres más conocida en la farándula colombiana no solo por venir de una de las familias más poderosas del país, sino por su belleza y talento, tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Sin embargo eso no la hace inmune a las travesuras que se hacen de niños.

La actriz confesó en la revista Vea que uno de sus más grandes secretos fue que a sus siete años se enamoró perdidamente de un dije en forma de zapato holandés que tenía una tía materna.

"Un día lo tomé, mejor dicho, ¡Me lo robé!. Días después me lo puse en una cadenita y ella me pregunto que si era el de ella. Yo, muy descarada mirándola a los ojos fui capaz de negarlo, le dije: 'Me lo regaló mi abuela Beatriz (paterna)".

El secreto que estaba muy bien guardado salió a la luz luego de la confesión de la ex Miss Colombia, sin embargo, no concemos cuál sería la reacción de su tía luego de que se enterara. Lo que si sabemos es que los antojos no son para nada gratis.

Mientras Paola ha estado un poco desconectada de las cámaras su hija parece acercarse cada vez más, Sofía Estrada ha crecido ante nuestros ojos en los comerciales de champú que protagoniza junto a su mamá. Pero más allá de interesarle el modelaje, se declara amante de la escritura.

Esta pasión la llevó a estudiar Cultura y Medios en The New School (Nueva York) y a crear su propio blog: soessophisticated.com. Además, también tiene su propio canal de Youtube. A sus 22 años de edad, reside en la actualidad en la Gran Manzana.

