La buena lección de política que dejó Susy Mora

La política es uno de los temas más polémicos que existen, eso no es un secreto para nadie. Sin embargo, algunos famosos no dudan en picar a los internautas revelando a través de sus redes sociales cuáles son sus inclinaciones políticas, causando largas y tediosas discusiones.

La tensión que había por las pasadas elecciones presidenciales en Colombia se podía respirar hace meses, cuando presentadores, modelos, actores y cantantes empezarón a compartir con sus seguidores cuál era el candidato por el cuál iban a votar, pero Susy Mora decidió usar su influencia en las redes sociales para dejar claro que, aunque es un momento tensionante, nunca iba a revelar su voto y en vez de levantar polémica decidió hacer un llamado a la ciudadania a votar.

"Y sí señores, ya voté, no hable de política ni hablaré, no sabrán nunca mi posición política por estos lados ¿para qué me voy a poner a polemizar por estos lados?. Pero lo que sí les puedo decir es que voten porque después no se pueden quejar", fueron algunas palabras de la presentadora.