Ex "Doble tentación" espera a su primer hijo y sorprende con cuatro meses de embarazo

A sólo días de revelar que contraerá matrimonio con el director y productor Emiliano Castro, la ex participante de "Doble Tentación" Melina Figueroa, anunció que está esperando a su primer hijo.

La modelo dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una fotografía en la que luce su vientre abultado.

"Al fin llego el día en que podemos darles esta hermosa noticia de que SEREMOS PAPÁS junto al hombre de mi vida !!", escribió junto a la imagen, en la que también aparece su prometido.

"Al fin llego el día en que podemos darles esta hermosa noticia de que SEREMOS PAPÁS junto al hombre de mi vida !!", escribió junto a la imagen, en la que también aparece su prometido.

Según informó en la publicación, el bebé cumplió cuatro meses de gestación, luego de pasar un trimestre complicado y de bastantes cuidados.

"Ha sido un proceso, al principio tuve miedo, no lo podía creer, no me imaginaba siendo mamá", dijo. "Pero al pasar los días, junto a mi amor y al sentir por primera vez latir el corazón de mi bebe dentro de mi, supe que vivía la experiencia más hermosa y única que me ha tocado en la vida", agregó.

Finalmente agradeció el apoyo y los buenos deseos, en la imagen que ya supera los 60 mil likes en la red social.

