Estas famosas mostraron que sí se puede ser madre a los 40

Bonne fête RC ! Je suis tellement fière de l’homme que tu deviens. Je t’aime encore plus chaque jour. Maman xx… ** Happy Birthday RC!…..I love you more and more each day, and I'm so proud of the young man that you've become. Love Mom xx… 📸 : Denise Truscello

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Jan 25, 2018 at 3:50am PST