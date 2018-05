La extraña situación en la que está Claudia Schmitd con su marido

El 21 de abril de este año Claudia Schmitd se casó con el empresario norteamericano John Bogdan, en una ceremonia íntima llevada a cabo en Lo Barnechea.

No obstante, el matrimonio pasa por un momento particular: solo se han visto dos veces y ambos hablan distintos idiomas.

Según lo declarado en LUN, Claudia cuenta que para poder llevar con tranquilidad su relación a distancia se ven cada dos semanas, y se van turnando los viajes. "La última vez me tocó a mí ir a Boca Ratón", relata.

La animadora ha parcelado sus vacaciones para poder ver a su esposo: "En este mes nos hemos visto dos veces, lo que suma en total 12 días desde que nos casamos".

Claudia relata que para ella, esta modalidad es muy cómoda. "Conozco muchas mujeres que ven poco a sus maridos porque viajan mucho y siguen casados por años, No existe el tema de la rutina que mata muchos matrimonios. John, por ejemplo, me manda flores y cuando nos vemos es todo felicidad", asegura.

De todas formas, ella no descarta tener un hogar en común con Bogdan: "igual es rico llegar a tu casa y compartir a diario con tu amor". Pero irse fuera del país a vivir sería "una decisión muy fuerte".

Otra de las barreras que debe superar la pareja es el idioma: "No hablo inglés, y si digo algo es sumamente básico. Trato de armar oraciones más largas, pero me complica porque a veces el traductor te arroja una frase que no tiene nada que ver con lo que uno quiere decir".

Para ella es un poco frustrante no poder comunicarse pero asegura que incluso lo vuelve divertido. "Uno se limita a hablar lo realmente importante", dice.

