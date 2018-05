Cindy Better renunció a entretenimiento RCN pero no se va del canal

Cindy Better es una de las presentadoras del noticiero RCN que se robó el corazón de miles de colombianos con su acento español; sin embargo, hace algunos meses anunció que se retiraba de presentar para seguir sus sueños a Estados Unidos, pero parece que se quedó solo en palabras porque ahora hará una participación especial en 'La ley del corazón 2'.

La española confesó al programa de 'Lo sé todo' que a seis días de su viaje a Los Ángeles la llamaron para participar en la exitosa novela para hacer un personaje, entonces decidió aplazar el viaje tres meses.

Además, confesó que una de sus escenas más difíciles de grabar fue una de cama que tuvo que hacer con dos actores.

"Los dos actores que estaban conmigo en ese momento me preguntaban: ¿estás bien?. No podía de los nervios, imagínate una escena de cama con poca ropa, hasta que el director paro y me dijo: Cindy tranquila, confiamos en ti y sabemos que la vas a hacer muy bien, me costó mucho esos 15 minutos de relajación pero se logró"