El regalo que Jota Mario le dio al bebé de Sofía Jaramillo

La modelo Sofía Jaramillo y pequeño bebé Isaac fueron invitados al programa 'Muy buenos días', el pequeño de ojos claros, derritió de amor a los presentadores del programa, entre ellos a Jota Mario Valencia quien no dudó en darle un regalo.

Los televidentes estuvieron muy atentos Sofía quien se dedicó a contar sobre su faceta como mamá y lo fácil que ha sido, pues Isaac se lo ha permitido.

“Él es una personita demasiado tranquila, la verdad me ha hecho muy fácil la labor, me duerme súper bien, me come bien, no es un bebé llorón, mira que lo tienes cargado y súper muy tranquilo”.