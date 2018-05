Julia Fernandez se descarga en Instagram: "Aprendan a respetar el cuerpo de cada persona"

Creo q ya es hora de compartir esto.. ESTOY CHATAAAA de ser llamada de anoréxica … antes me dava vergüenza mostrar esto… pero creo que ya es hora… cada foto que subo hoy… HOY que estoy feliz con mi cuerpo, que aprendí ah aceptar mi cuadril tamaño 94, que me doy el gusto de comer… las personas siguen criticando absurdamente mi cuerpo… llamando de anoréxica… USTEDES NO TIENE IDEA QUE ES NO CONSEGUIR COMER… cuando llaman una persona de anoréxica, es una enfermidade, uno no elige ser anoréxica… de la misma manera que la obesidad es una enfermidade… de ninguna manera quiero que las niñas pasen por lo que viví… pero existen niñas que son flacas porque su físico es así… TODOS ustedes que critican las flacas son iguales los que critican las gorditas… NO SE CRITICA EL FÍSICO DE NADIE… no se juzga una persona por su apariencia… yo estoy feliz, como sano y pratico mucho deporte… y hablo esto porque sé que es no conseguir comer… es triste y duele… y se ustedes creen que una persona está anoréxica… No se juzga, se ayuda… se no vas ayudar no empeore la situación… APRENDAN A RESPETAR EL CUERPO DE CADA PERSONA… también ya vi niñas que se injetam hormonas y esteroides para tener cuerpo… esto no es sano… todos tenemos cuerpos distintos… paren de criticar personas por su físico… y el consejo que dejó a las niñas… chicas, ÁMENSE, porque quien critica es porque les falta amarse… coman harto y sano, pratique deporte… principalmente ámense… mente sana cuerpo sano (Foto del antes y después)

