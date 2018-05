Helga, la modelo rusa que le coquetea a James Rodríguez, volvió a crear polémica

Helga Lovekaty se volvió centro de crítica desde que se descubrió que de manera constante comenta las publicaciones del futbolista James Rodríguez en Instagram, la han relacionado con el jugador y hasta la han hasta culpado de la separación del 10 con Daniela Ospina. Ahora, la rusa que tiene más de cuatro millones de seguidores le ha subido de tono a sus publicaciones y sus seguidores se han dado cuenta de esto.

Antes la modelo se encargaba de publicar fotografías de ropa deportiva, sin embargo, últimamente parece que se ha dedicado a la lencería. Una de las fotografías que más ha levantado comentarios por parte de sus seguidores logró más de mil comentarios a las pocas horas y 100 mil 'Me gusta'.

"Always let the girls go first", traducido 'Siempre deja que las mujeres vayan primero'.