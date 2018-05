Catalina Aristizábal y su foto en bikini que enamora

Mis aliados en este desafío @entreaguas_wearableart #madeincolombia✨✨✨✨🇨🇴🇨🇴 accesorios: @zleurope #milookdesafioxv 📸. @maurogonzaleza 💄@malejocangrejo

A post shared by Catalina Aristizabal (@catalinaaristizabalh) on May 25, 2018 at 4:32am PDT