Recordar es vivir: Piqué dejó atrás rumores gay al involucrarse con Shakira

📢 Amigos Instagramers 📢 Con esta pedazo de foto de @jesuscorderophoto doy la bienvenida a la puesta a punto para hacer que mis 30 sean mi mejor década en todos los sentidos. El físico es una simple consecuencia más de nuestra salud interna y, por lo tanto, mental. Mañana empieza mi RETO, llevar a mi cuerpo y mente lo más lejos posible. Y eso, teniendo en cuenta que muchos de mis hábitos sociales quiero que sigan estando presentes en mi vida, lo preveo un reto apasionante. De la mano del personal trainer @polcejas y su filosofía de trabajo: “PASARLO BIEN MIENTRAS MUEVES TU CUERPO”, os iremos transmitiendo cada detalle del reto al que hemos llamado #newnu 🙋🏼‍♀️. Nutrición, Ejercicio, Hábitos saludables y todo lo que tenga que ver con esta nueva aventura que me apetece más que nada. Nos han regalado un cuerpo y una vida, Pol y yo decidimos ser agradecidos y cuidarlo 🤲🏼♥️. Si por compartir nuestro reto os llega un poquito de motivación o nuevos conocimientos que os gusten, estaremos más que satisfechos. ¿Qué cambios físicos notaré? ¿Qué hábitos tendré que añadir o cambiar? ¡Qué ganas de empezar! ¿Te unes conmigo? . . . #newnu #polcejas #Barcelona #reto #sport #Badalona #Alella #puestaapunto #cuentaatras #maresme

A post shared by Núria Tomás (@nuria_tomas) on Apr 3, 2018 at 6:51am PDT