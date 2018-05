Enrique Guzmán está muy molesto por la serie sobre la vida de Silvia Pinal

Con un matrimonio que duró casi diez años y dos hijos en común y siendo la pareja estrella de los años 60, el pleito entre Enrique Guzmán y Silvia Pinal se reavivó con fuertes declaraciones del actor.

Desde que se dio a conocer que se estrenaría una serie sobre la vida de la señora Pinal, Enrique Guzmán estalló contra Carla Estrada y la propia actriz por la forma en la que sería representado.

Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Sylvia! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) May 23, 2018

Y es que la productora dijo que se verán los maltratos a los que supuestamente estuvo sometida la actriz por parte de Enrique Guzmán durante su matrimonio. Tras esto, Guzmán plasmó su molestia a través de Twitter:

“¿Y los de ella a mí!? A poco creen que se quedó tan tranquila ja ja ja. Me llama la susodicha para hacer las paces, bajándome del coche dos pistoleros del ministro de gobernación, enviados por Mario Moya Palencia, me subieron a mi coche y se encargaron de pasearme por la ciudad; la 'madriza' duró tres horas", escribió.

Por si fuera poco, a través de las redes sociales, Enrique Guzmán confesó que en una ocasión le "faltó al respeto" a la actriz Silvia Pinal y afirmó que fue porque "se lo mereció".

"Una sola vez le falté al respeto a la señora y saben qué? se lo mereció. Seguramente se me hará fama de ‘golpeador', después de 50 años tendré que aceptar", escribió el intérprete de "Anoche no dormí".

Las rumores entorno a los maltratos de Guzmán hacia Pinal surgieron cuando una revista de circulación nacional publicó un audio en el que supuestamente se escucha decir a Alejandra Guzmán que su padre "le puso los ojos morados" a su madre.

Desde un inicio se dijo que Enrique Guzmán había manifestado que si empleaban su nombre debían llegar a un acuerdo económico con él, pues su nombre está registrado. Ante las declaraciones, Doña Silvia respondió en entrevista para el programa Hoy que entonces también debería cobrarle a todos los medios que hablan todos los días de él.

No obstante, Pinal recalcó: “Es que es absurdo que quiera cobrar eso, pero ojalá que se lo paguen, no es querer, es poder. A mí lo que hagan con él no me interesa, si le quieren pagar que le paguen, sino le quieren pagar que no le paguen, sino lo quieren sacar que no lo saquen, yo estoy haciendo mi vida, no la vida de él, la verdad no me meto en eso. Si él quiere cobrar allá él, si le quieren pagar, bendito sea”

El estreno tentativo de la serie será en septiembre de este año.

