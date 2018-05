Critican a Inés Gomez Mont por organizar tantos 'baby showers'

La conductora Inés Gómez Mont está a punto de dar a luz a su sexta hija, María y desde el primer instante en que supo que estaba embarazada, no ha dejado de festejarlo.

Inés ha compartido cada instante con sus seguidores sin embargo, sus últimas publicaciones causaron polémica en su cuenta de Instagram ya que al parecer, sus seguidores piensan que ha tenido "demasiados" baby showers con la gente de su fundación y que debería preocuparse más por donar en vez de recibir.

"No se si te gusta la fama y publicarlo y es todo muy bonito pero dime x que mejor no pones algo donde lo dones todo a personas que de verdad no tiene.. la pequeña Maria no necesita nada, ella tiene todo y hay otros que d verdad lo necesitan 🙏", comentó una de sus seguidoras.