La confesión de Laura González que generó burlas en redes sociales

Laura González, Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero estuvieron a bordo del crucero de La Revista Vea, así lo dejaron ver a través de sus publicaciones en redes sociales. Johanna Fadul compartió un video en el que se ven los tres personajes teniendo una conversación, para lo que suponemos va a ser un nuevo capítulo de su canal El Destape.

Sin embargo, lo que llama la atención es que la actriz dice: "Aquí entre nos, anda con los calzones de ayer", a lo que la modelo reacciona con una cara de sorprendida y dice: " No, no, no". En acto seguido el actor complementa: "Ese es el nombre para el capítulo de Youtube Laura González anda con los calzones de ayer", continúan las risas.

A una hora de ser compartido cuenta con más de 54 mil reproducciones, cinco mil 'Me gusta' y unos cuantos comentarios donde se burlan del momento.

"Jaja tan mala, pero me gustas", "Hay que lindos, Dios me los bendiga. Johanna me encanto verte en ‘Exatlón’", "Jaja que risa", "Qué pena, pero igual divertido", "Jajaja que hermosas", son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Recordemos que…

Hace mucho no veíamos a Johanna junto a 'Juanse' junto porque la actriz se encontraba participando en el reality de entretenimiento del canal RCN, 'Exatlón'. Hace poco acabó su participación luego de que perdiera una de las pruebas a lo que muchos de los internautas afirmaron que era la consecuencia de su mal desempeño en la competencia.

Al momento por medio de varias historias de Instagram, que a pesar de que ya no están publicadas, sí fueron compartidas por varias personas en redes.

"Comparto con ustedes que no fui la mejor competidora, pero logré el sueño que yo quería cumplir", dijo. Además, agregó: "Era la experiencia de vivir en un reality y Exatlón, que ha sido la mejor propuesta que me han dado".

Pero allí no terminó todo.

"A los que criticaban que nos peinábamos con un tenedor, y en vista de que a la gente le encanta criticar, pues les cuento chiquillos míos bellos, aquí no nos permitían jabón, champú, desodorante, cepillo para el pelo".

