Participación de Ignacio Lastra en Vértigo desata una ola de comentarios en su contra

A casi un año del accidente automovilístico que dejó a Ignacio Lastra con el 90% de su cuerpo quemado, Canal 13 anunció que el modelo participará en el nuevo capítulo de Vértigo.

La noticia sorprendió a más de uno, pues Lastra se ha mantenido alejado de las cámaras desde el momento del choque, ocurrido en septiembre del año pasado.

Sin embargo, hubo quienes criticaron la invitación al programa, que se convirtió en tema de conversación durante el programa Intrusos de La Red.

Fue en este contexto, que los usuarios aprovecharon el hashtag usado por el espacio en las redes sociales para expresar su malestar con el modelo y también con el programa estelar.

Espero que en #Vertigo sean frontales con Ignacio Lastra y le recrimimen su irresponsabilidad al volante que casi cuesta su vida, la de su ex pareja y la de mucha gente y no lo traten como héroe o superviviente ya que no lo es. Solo es un irresponsable con suerte

— Festi pa' los amigos (@Mr_Festi) 23 de mayo de 2018