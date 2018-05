Pancho Saavedra indignado por críticas a foto con Cecilia Pérez: "¿Cuál es el problema?"

Alguien me puede decir: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué provoca tanta agresión una fotografía con un político? ¿Si yo no soy político? ¿Y si lo fuera? Creo no tener por qué aceptar ofensas o descalificaciones. Nadie merece ser ofendido por sus creencias políticas o religiosas, ese no es mi 🇨🇱. Amo mi país por que siento y tengo la libertad de ser amigo de quien quiera y establecer diálogos con quien quiera. De eso se trata la democracia. Desde mi rol como comunicador respeto todas las banderas, aunque no todas las comparta, porque creo que un país que respeta, es un país que avanza. Soy una persona de convicciones claras, decente y honesto y no pretendo cambiar cualidades que me hacen feliz. Valoro la amistad y estoy orgulloso de tener amigos desde el Frente Amplio hasta la UDI. Aplaudo a quienes así lo entienden y practican la tolerancia y el respeto. A quienes no lo hacen les digo fuerte y claro: ¡Basta de polarización!! ❤️🇨🇱

