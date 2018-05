El complicado cuadro que tiene a Kel alejada de todos sus cercanos

Kel Calderón no lo ha pasado tan bien estos últimos días, ya que fue diagnosticada con un cuadro de neumonía que la tiene alejada de todo el mundo.

La abogada señaló a Las Últimas Noticias que "me resfriaba, lo omitía. Después volvía, me tomaba antibióticos por dos días, se me pasaba y volvía. Así estuve hasta que el viernes me obligaron a ir a la clínica".

En ese momento, descubrió que el molesto resfrío era en realidad una neumonía, que la tendrá con reposo desde este martes.

El tratamiento consiste en tomar ocho remedios, y permanecer en completo aislamiento. En ese periodo, explicó la modelo, estará "sin poder ver a nadie, porque soy contagiosa. Entonces tengo que estar acá".

"No puedo pedirle a la gente que venga a arriesgar su salud a mi casa", añadió, indicando que tampoco su madre la ha podido visitar.

