¿Cuál es el secreto de la canción Despacito de Luis Fonsi? Te explicamos la fórmula musical

El 12 de enero del año 2017 aparecerá como un día cualquiera en la historia de muchas personas, pero no para los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee, pues ese día se lanzó la canción que replicaría su éxito en todo el mundo: Despacito.

Esta singular y pegajosa canción con mezcla de géneros sigue cautivando y haciendo bailar a todo el que la escucha en cualquier parte del mundo. Dieciséis meses después de su estreno no parecen suficiente y Luis Fonsi y Daddy Yankee están dispuestos a seguir recogiendo premios y reconocimientos musicales, muy despacito.

El cantante de Puerto Rico Luis Fonsi, que contaba con una destacada carrera en América Latina como baladista y popero, se unió a Daddy Yankke y a la escritora Érika Ender para que escribir una canción que haría historia.

Despacito resulta un fenómeno sin precedentes. No hay premio que se le resista ni escenario donde no se le baile. No en vano, ya ha ido alcanzando algún récord. El vídeo más visto en Youtube, la canción más compartida en streaming, la canción que más ha sonado en el mundo, el récord en la lista Hot 100 de Estados Unidos que alcanzó 16 semanas seguidas, son solo algunos de sus logros. Sin hablar de las decenas de premios ya acumulados.

"Lo digo y no me lo creo, jamás voy a lanzar una canción pensando que le voy a ganar a eso. El público me ha abierto esta puerta para ser consistente y seguir haciendo buena música. Pero pretender superarlo sería un error. En la vida uno no puede ser tan competitivo. Yo compito conmigo mismo, trato de superarme, pero no contra Despacito. Quedará como una canción importantísima junto a todos los que conmigo la han hecho grande: Daddy Yankee o Erika Ender y el remix de Justin Bieber", dijo Luis Fonsi en una entrevista a El País.

El cantante considera que la canción reúne más meritos al haber ingresado al mercado norteamericano, pese a contar con Donald Trump, un presidente “antilatino”.

“Que una canción en español, en este tiempo, con un líder antilatino, que quiere dividir culturas y quitarnos el idioma en muchas partes, la gente, especialmente anglosajona, quiera escucharla y la apoye, supone el mensaje más claro para este individuo", declaró.

La genialidad llegó despacito

Pero el éxito de Despacito una explicación absolutamente musical y muy bien planificada. Se trata de un pequeño truco que muchos considerarían impensable, pero que a la autora Erika Ender, a Luis Fonsi y a Daddy Yankee le resultó.

El músico español Nahúm García explica el éxito de Despacito radica en un pequeño corte de su ritmo antes del estribillo, que evita que la canción resulta cansona al oído. Un truco que considera una “genialidad”.

Vosotros reíros del Despacito, pero la forma en que se rompe el ritmo antes del estribillo es una genialidad. La clave del tema. — Nahúm García (@nahum) July 3, 2017

“Es un truco muy extraño. Los expertos musicales tienen muchos recursos para intentar hacer que las canciones funcionen y para romper la simetría de los temas”, explicó el músico a El País.

Os he hecho un croquis para que entendáis visualmente dónde reside la MAGIA de la parada del Despacito. De nada. pic.twitter.com/I6ckZwuCze — Nahúm García (@nahum) July 3, 2017

“La pausa es muy sutil y casi no se nota, pero los productores sabían muy bien lo que estaban haciendo cuando la incluyeron en la canción. Todo estaba pensado“, agregó.

Te recomendamos en video