La foto por la que todos le preguntan a Kimberly Reyes qué pasó con su pelo

En la vida atesora quien te haga reír😅, aquel que sea buen conversador 💬y que tenga un noble corazón❤️. La belleza y el dinero son pasajeros🍂; pero el buen sentido del humor😛, la inteligencia 🧠y la caballerosidad son atributos invaluables que permanecen hasta el último día, no se desvanecen y por el contrario son atractivos siempre. ❤️😍 @fedeseverini fue el mío , y lo AMO, aunque no me deje tomar de su gaseosa🥤, casi que no me deja tener la cachorra 🐩y le de rabia que deje las puertas abiertas 😅🤣🚪 pero ajá , en las anteriores cualidades el man se la vacila bastante ! 😍💁🏼‍♀️💕

A post shared by Kimberly Reyes (@kimberlyreyesh) on May 17, 2018 at 1:41pm PDT