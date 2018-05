¿Qué pasó con April y Arizona en el final de temporada de Grey's Anatomy? ¡Incluye Spoilers!

Dos personajes favoritos del público: April y Arizona, salieron de 'Grey's Anatomy' al finalizar la décimo cuarta temporada, ya el episodio salió al aire y ya sabemos qué les deparó a ambas en la serie. El anuncio de su salida se suma a la dinámica de la serie, que en catorce años al aire, ha mantenido al público en suspenso pues ningún personaje es indispensable y pueden salir de manera inesperada como ya ha pasado en muchas oportunidades.

Sarah Drew, que interpretaba a April, y Jessica Capshaw, que daba vida a Arizona, han estado en la serie durante nueve y diez temporadas, respectivamente, y fue una despedida difícil para muchos fanáticos leales de este drama médico, que se acerca a su histórica décimo quinta temporada. Esto fue lo que sucedió a cada uno de sus personajes:

