"Se me congeló la sangre del miedo": China Suárez relata horrible episodio de acoso callejero

El acoso callejero es una lamentable realidad de la que ni las famosas escapan. La última víctima de esto fue la actriz y modelo María Eugenia Suárez, quien relató el terrible episodio que vivió cuando manejaba junto a su hija Magnolia.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja del actor Benjamín Vicuña contó que un hombre la comenzó a seguir por las calles de Buenos Aires.

"Semáforo de Costa Salguero, volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo pajero empieza a ir a la par mía".

"Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo", relató la actriz.