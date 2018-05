Michelle Salas revela cómo es tener un papá como Luis Miguel

La serie de Luis Miguel ha revelado varios aspectos de la vida del cantante que jamás imaginamos; sin embargo, también han surgido muchas incógnitas en torno a sus relaciones, como ocurrió con el romance que tuvo con Stephanie Salas.

En realidad, se trató de un noviazgo fugaz, sin compromisos y formalidad, como declaró Stephanie en una entrevista, hace un par de meses. Ambos se conocieron cuando eran niños, pues se movían en el mismo medio artístico. De esa relación nació Michelle (1989), a quien 'El Sol' tardó casi 20 años en reconocer como hija. A pesar del distanciamiento y los malos entendidos, hoy ambos llevan una buena relación y por supuesto, parece inevitable que Michelle sea cuestionada sobre la figura de su padre en su vida.

Así, hace unos meses la empresaria e influencer de 28 años reveló para el segmento 'Hola!4u', del portal digital de la revista ¡Hola! cómo es tener un padre como Luis Miguel y si esto le ha ayudado en su carrera.

“Es un arma de dos filos”, cuenta Michelle, pues aunque le ha abierto muchas puertas para conocer a gente del medio, no significa que lo tenga todo resuelto. Y es que no sólo su padre es un legendario cantante, sino que también su madre, sus primas, abuela y bisabuela son actrices y cantantes de la famosa 'Dinastía Pinal'.

"No significa que me lo han regalado o que nunca he trabajado o luchado por quitarme el peso de que mi papá es famoso", cuenta. "Yo estoy muy expuesta a que me estén comparando o criticando. No me puedo quitar el ser hija de… y sí me ha costado trabajo forjar un nombre"

En este segmento, las preguntas corren a cargo de los fans y no dudaron en preguntarle sobre si seguiría los pasos de su papá en la música y respondió:

“He pensado en ser cantante. Me fascina la música porque es algo que traigo en la sangre. Creo que a lo largo de los años me he dado cuenta también que la vida del cantante es muy sacrificada. No lo descarto porque me gusta, pero me da un poco de pena, canto más en la regadera… pero bueno, a lo mejor los sorprendo con una canción por ahí”.

