Ex Señorita Colombia compartió una foto amamantando y se volvió viral

Andrea Tovar, quien ocupó el tercer lugar en Miss Universo 2016, fue madre de Elena Guillermo Tovar a inicios de este año, junto a su compañero sentimental Julián Guillermo Rojas, jugador del Deportivo Pasto. Desde ese momento sus redes sociales se llenaron de fotografías de cada momento que comparte al lado de su primogénita, sin embargo, hace poco compartió una fotografía que dejo atónitos a sus seguidores.

En la instantánea la modelo aparece alimentando a su hija con un mensaje muy jocoso.

A post shared by Andrea Tovar (@andreatov) on May 11, 2018 at 12:44pm PDT

La fotografía fue un éxito en la red social y logró más de 82 mil 'Me gusta' con cientos de comentarios en los que las halagan a amabas.

"Que bueno que entre tantas mujeres del medio, tu hayas decidido la lactancia materna", "Qué bien Andrea. Cuando muchas no lo hacen por no perder la figura", "No hay nada más hermoso que ese vínculo entre madre e hija. Felicidades que símbolo de amor más grande", "Me encanta, que no se dejen llevar por los estigmas de la sociedad", escribieron algunos en la publicación.